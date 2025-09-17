Delcy Rodríguez: EEUU miente sobre Venezuela y lava la cara a su principal dealer: Ecuador

La vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez rechazó, este martes, el informe de Estados Unidos que «grosera y artificiosamente» señala a Venezuela como país productor y de tránsito de drogas.

En este sentido, Rodríguez afirmó que el «Gobierno de EEUU miente vulgarmente sobre Venezuela» y lo acusó de no tomar en cuenta al Gobierno ecuatoriano como narcotraficante. «Y lava la cara a su principal dealer: Ecuador», destacó.

Mediante un comunicado reiteró que «numerosos informes oficiales de organismos internacionales» certifican que «jamás hemos figurado como país relevante en esta materia».

«Venezuela rechaza y repudia el cínico documento emitido por el Departamento de Estado guerrerista de los Estados Unidos, en el que grosera y artificiosamente pretende designar a dedo a nuestra nación como productor y de tránsito de drogas ilícitas, a pesar de los numerosos», escribió la Alta funcionaría en sus redes sociales.

¡No han podido, ni podrán!