Delcy Rodríguez: “El planeta entero sabe que el verdadero cartel está en el Norte”

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó este jueves las acusaciones del director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, a quien señaló de intentar sustentar una agresión contra el país con señalamientos “falsos y sin pruebas”.

A través de su canal de Telegram, Rodríguez afirmó que la DEA es “el mayor cartel de drogas que existe en el mundo” y recordó que los propios informes oficiales de la agencia —National Drug Threat Assessment 2024 y 2025— no mencionan a Venezuela como un factor relevante en el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Las declaraciones se produjeron después de que Cole acusara a Caracas de supuestamente colaborar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia en operaciones de narcotráfico.

Rodríguez calificó el señalamiento como un “grosero ardid” para justificar agresiones contra Venezuela, apoderarse de sus recursos energéticos y debilitar el internacionalismo bolivariano.

“El planeta entero sabe que el verdadero cartel está en el Norte. Venezuela sabrá defender con firmeza la integridad territorial, la soberanía y la dignidad histórica de su pueblo”, subrayó.

T/CO