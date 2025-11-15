Delcy Rodríguez en Carabobo juramentó Comités Bolivarianos de Base Integral

Este sábado, desde el estado Carabobo, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, juramentó a los Comités Bolivarianos de Base Integral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), destacando que la Revolución ha dado la cara a las numerosas dificultades que se han presentado.
Rodríguez puntualizó que el PSUV ha dado numerosas lecciones a nivel mundial y hoy se replantea, y se reorganiza para dar el gran cambio que necesita Venezuela.
Asimismo, indicó que el gobierno de Estados Unidos empieza con una guerra psicológica, en especial cuando se acerca los fines de semana para afectar la actividad económica. » Pero no lo lograrán, si nos toca escuchar la diana para defender la Patria, estamos listos y prestos».
Rodríguez aseveró durante su intervención que el derecho más importante de los pueblos es la paz y la vida.
«Es por eso que se está procediendo a juramentar a los Comités Bolivarianos de Base Integral, para que salgan con esa fortaleza moral, salgan con esa fuerza histórica, con ese compromiso y convicción de lo que significa el presente para garantizar el futuro», sostuvo.
Finalmente, expresó que en medio de las festividades navideñas siempre los venezolanos deben estar preparados, atentos, alertas y profundamente convencidos de que este es el camino, el salto histórico.