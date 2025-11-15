Delcy Rodríguez en Carabobo juramentó Comités Bolivarianos de Base Integral

Este sábado, desde el estado Carabobo, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, juramentó a los Comités Bolivarianos de Base Integral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), destacando que la Revolución ha dado la cara a las numerosas dificultades que se han presentado.

‎Rodríguez puntualizó que el PSUV ha dado numerosas lecciones a nivel mundial y hoy se replantea, y se reorganiza para dar el gran cambio que necesita Venezuela.

‎Asimismo, indicó que el gobierno de Estados Unidos empieza con una guerra psicológica, en especial cuando se acerca los fines de semana para afectar la actividad económica. » Pero no lo lograrán, si nos toca escuchar la diana para defender la Patria, estamos listos y prestos».

‎Rodríguez aseveró durante su intervención que el derecho más importante de los pueblos es la paz y la vida.

«Es por eso que se está procediendo a juramentar a los Comités Bolivarianos de Base Integral, para que salgan con esa fortaleza moral, salgan con esa fuerza histórica, con ese compromiso y convicción de lo que significa el presente para garantizar el futuro», sostuvo.

‎Finalmente, expresó que en medio de las festividades navideñas siempre los venezolanos deben estar preparados, atentos, alertas y profundamente convencidos de que este es el camino, el salto histórico.

T y F/ Prensa PSUV