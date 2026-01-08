Delcy Rodriguez: Estamos atendiendo procesos de reconstrucción donde cayeron las bombas

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este jueves un despliegue del Obratón para la entrega de obras y servicios, como parte del proceso de recuperación de las zonas afectadas por el ataque militar ilegal de Estados Unidos ocurrido el pasado 3 de enero.

“Estamos atendiendo procesos de recuperación y reconstrucción, allí donde las bombas cayeron, para que llegue la mano hermana y amorosa del Gobierno venezolano”, expresó Rodríguez durante la jornada, coordinada desde la Vicepresidencia Sectorial de Servicios y Obras Públicas.

La mandataria instó al Pueblo a avanzar en una sola dirección por el país y recordó que estas jornadas fueron impulsadas por el presidente constitucional Nicolás Maduro, como parte de una política sostenida de atención integral a las comunidades.

Rodríguez informó que, a través del Obratón, se han ejecutado 20 mil 808 obras en los sectores de agua, vivienda, educación, salud, vialidad y electricidad, desarrolladas de manera conjunta con el Poder Popular mediante consultas en los circuitos comunales.

Destacó que este esfuerzo fortalece la gobernanza territorial y la consolidación del poder popular, al tiempo que aseguró que las vicepresidencias sectoriales y distintos entes del Estado se mantienen desplegados en todo el país para garantizar la atención social.

Finalmente, anunció que el próximo lunes se reanudarán las clases en todo el territorio nacional y resaltó la continuidad de programas educativos y recreativos dirigidos a niños y jóvenes, como parte del acompañamiento integral del Estado venezolano.

