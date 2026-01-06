Delcy Rodríguez exige cese de agresiones imperiales contra Venezuela

En un despliegue de gestión en el barrio Santa Ana, parroquia Antímano de Caracas, la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó este martes que la paz social y la soberanía nacional constituyen los ejes innegociables del Gobierno Bolivariano, mientras se mantiene la continuidad administrativa tras el secuestro del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, y de la Primera Dama, Cilia Flores, por parte de fuerzas foráneas.

Desde el ámbito territorial de la Comuna José Félix Ribas, Rodríguez enfatizó que el Poder Popular consolidado es la barrera infranqueable ante la agresión armada unilateral que ha denunciado el país ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«Lo primero, la paz para Venezuela, que cesen las amenazas, que cesen las agresiones, es un derecho que tiene el pueblo venezolano. El segundo derecho es el derecho a la patria, el derecho a la independencia nacional, el derecho al futuro, el derecho a la felicidad social, a la prosperidad y aquí hay un poder político consolidado», aseveró, durante una supervisión de circuitos económicos comunales.

En el marco del Reto Admirable 2026, la presidenta encargada destacó que la Revolución no se detiene a pesar del acoso internacional. En tal sentido, subrayó que la gobernanza actual se fundamenta en la fusión del pueblo y sus instancias de base, para garantizar la prosperidad económica.

«Somos un pueblo y un país de paz, que fuimos agredidos y fuimos atacados, así que seguiremos por este camino de paz. Todo el pueblo de Venezuela en unión nacional vamos, vamos todos, vamos todas a mantenernos firmes de pie y sobre todo trabajando por nuestro porvenir y trabajando por defender nuestra historia y nuestra dignidad», declaró, haciendo un llamado a la unión nacional para defender la historia y la dignidad de la Patria frente a la ilegalidad internacional.

Finalmente, reiteró el compromiso inquebrantable de la Revolución por la liberación del mandatario nacional: «Garantizar la liberación de nuestro héroe Nicolás Maduro y nuestra heroína Cilia Flores. Los rehenes que tenemos en Estados Unidos deben volver a Venezuela».

T y F/ Prensa Presidencial