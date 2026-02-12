Delcy Rodríguez felicitó al pueblo de Barbados trás sus elecciones: Son una nación soberana e independiente

“Los resultados electorales reflejan la participación democrática del pueblo barbadense y consolidan a Barbados como una república sólida, soberana e independiente, integrante activa del sistema regional de América Latina y el Caribe”, expresó la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, por medio de un comunicado difundido por el canal de Telegram.

La Mandataria extendió sus felicitaciones al Gobierno y pueblo de Barbados por la exitosa celebración de sus elecciones generales realizadas este miércoles 11 de febrero.

La primera ministra Mia Mottley resultó reelecta para un tercer periodo consecutivo de gobierno.

T/CO