Delcy Rodríguez: Habrá ley y justicia a quienes pretendan dañar la paz

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, recibió insignias de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un acto celebrado este miércoles en el patio de Las Academias, en Fuerte Tiuna.

Durante el evento, pidió al alto mando militar y a los organismos relacionados, su máximo desempeño para tener en 100 días los lineamientos del nuevo sistema defensivo del país y aseguró que el extremismo «no pudo, ni podrá» con la paz de los venezolanos.

Alertó que a través del Programa de convivencia democrática y paz se ha abierto un espacio para el diálogo político.

«Que vengan todos los que aman a Venezuela de verdad, pero los que pretendan perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington, porque aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República. Habrá ley y justicia», advirtió la presidenta encargada.

Aseveró que el país está dispuesto al entendimiento, al diálogo, «pero no a otra agresión, para pretender que tengan que buscar a las potencias nucleares para que agredan a nuestro pueblo y lo pretendan chantajear y extorsionar. Aqui se aplicará la ley, en respeto de la Constitución. Venezuela es mucho más grande que nuestras diferencias. Venezuela necesita confiar en la política, con P y V mayúsculas, una política y diálogo entre venezolanos, sin ningún tipo de injerencias externas», machacó.

