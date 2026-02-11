Delcy Rodríguez hace un llamado al pueblo a participar en la Consulta Popular Nacional del 8M

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, destacó este martes que la primera Consulta Popular Nacional de 2026 se enfocará en la valoración de proyectos orientados a la transformación económica y la ciudad humana. El anuncio fue realizado durante el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales, celebrado en la Comuna «8 Raíces de Los Mecedores», en la parroquia La Pastora de Caracas.

Rodríguez informó que el proceso de selección de propuestas se encuentra en su fase final, logrando una participación masiva en las bases. «Ya el día de hoy se han realizado prácticamente el 100% de las asambleas para seleccionar los proyectos. 99% de asambleas y quedan dos días, hoy y mañana, para terminar. Ya se debe conformar el comando de campaña y activar la estructura electoral», señaló.

La jornada, que contó con la presencia del poder popular organizado, sirvió para dar seguimiento a la planificación del evento electoral previsto para el próximo 8 de marzo. Según la mandataria encargada, la activación de los comandos de campaña será fundamental para garantizar la movilización y el éxito de esta iniciativa de democracia directa.

T/Con información de Prensa Presidencial