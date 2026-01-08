Delcy Rodríguez hizo un llamado a la oposición a trabajar unidos por la soberanía del país

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, hizo un llamado urgente a la unidad nacional, instando a los sectores de la oposición a priorizar la soberanía del país sobre las diferencias partidistas.

Desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez recibió formalmente a una delegación de la Asamblea Nacional para dar inicio a lo que calificó como un cambio de paradigma en la política venezolana. El acercamiento ocurre durante el acto de notificación del inicio del periodo legislativo 2026-2031 y tras el secuestro del mandatario constitucional, Nicolás Maduro, y de la Primera Dama, Cilia Flores, en una incursión militar imperial el pasado 3 de enero.

En su mensaje la Presidenta Encargada extendió la invitación directa a figuras de la oposición, entre ellos, Timoteo Zambrano, Bernabé Gutiérrez, José Brito, Antonio Ecarri y Stalin González, a quienes dio la bienvenida personalmente al recinto ejecutivo.

“Quiero darles la bienvenida no solamente al recinto de lo que es la Presidencia de la República, quiero darles la bienvenida a un nuevo momento político para nuestro país”, afirmó ante la Junta Directiva del parlamento.

La mandataria encargada enfatizó que la coyuntura actual exige que la independencia nacional se coloque como una virtud superior, situada «por encima de cualquier poder público nacional».

Rodríguez insistió en que el accionar político del país debe unificarse bajo un solo criterio de defensa territorial y soberana, especialmente ante lo que calificó como una «situación política inédita y momentos muy delicados» para la estabilidad y la paz de la Nación.

“Yo los invito a aprovechar este momento político para el encuentro de los venezolanos y de las venezolanas, que sepamos que el único norte que debe existir en nuestro accionar político sea Venezuela”, declaró.

La mandataria concluyó reforzando que el objetivo común debe ser defender la herencia de Independencia de los libertadores del país, posicionando este encuentro entre el Ejecutivo y el Legislativo como el paso necesario para resguardar la integridad de la República.

T/Prensa Presidencia