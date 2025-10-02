Delcy Rodríguez inaugura Expoferia navideña 2025 en Plaza La Juventud de Caracas

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, inauguró este jueves la Expoferia navideña 2025 en la Plaza La Juventud, ubicada en Bellas Artes, Caracas, recorriendo los stands de los emprendedores que ofrecen productos típicos de la temporada decembrina.

Rodríguez destacó la relevancia de estas ferias como expresión de la soberanía económica del país, al permitir que la población acceda a productos elaborados en Venezuela con un ahorro de hasta 30% frente a las redes comerciales tradicionales. “Estamos muy contentos, ayer inició la Navidad y quienes apuestan al miedo y la agresión reciben la respuesta de Venezuela: la paz”, afirmó.

En total, participan mil 500 microempresarios distribuidos en 177 expoferias a nivel nacional. En la capital, 70 puestos estarán disponibles desde el 1 de octubre hasta el 27 de diciembre, exhibiendo ropa, juguetes, calzados y productos gastronómicos.

La vicepresidenta recordó que hasta la fecha hay registrados 1,5 millones de emprendedores en el país, con la meta de alcanzar los 2 millones, siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro.

Rodríguez estuvo acompañada por autoridades del Ejecutivo, entre ellos el ministro de la Juventud, Sergio Lotortaro, y el ministro de Comercio Nacional, Luis Villegas, quienes recorrieron los stands junto a la vicepresidenta, resaltando el impulso a los emprendedores en la temporada navideña.

T/CO