Delcy Rodríguez instruye revisión de casos no contemplados en la Ley de Amnistía

Este 19 de febrero fue sancionada por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia y Paz Democrática, es por ello que la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, pidió a la Comisión de Revolución Judicial, presidida por el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, a la AN y al Programa de Convivencia Democrática, que se activen a la revisión de casos no contemplados en dicho instrumento legal.

Asimismo, pidió dar las recomendaciones pertinentes y máxima celeridad, “para curar heridas, para reencausar la convivencia democrática y la justicia; pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esta tarea como una de las grandes virtudes de nuestra República que debe ser la justicia”.

Por otro lado, la presidenta encargada aseguró que esta ley de amnistía “abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que aprenda a convivir democrática y pacíficamente, también para que se despoje del odio y que primen los derechos humanos”.

Igualmente, agregó que “hay que saber pedir perdón y también recibir perdón y ese es el proceso que se abre con esta ley, y hoy quiero agradecerles porque este ha sido un trabajo con mucha decencia y respeto, y los debates duros se han dado”.

Delcy Rodríguez destacó que la nueva Ley de Amnistía surge como una herramienta estratégica para evitar que la violencia política y los crímenes de odio sean utilizados como justificación para agresiones externas contra el territorio nacional.

Señaló que los sucesos del pasado 03 de enero de 2026 funcionaron como el motor de un proceso profundo de reflexión entre todos los actores políticos del país.

En ese sentido, subrayó la madurez política de todos los sectores, entre ellos a diputados de la oposición y del chavismo, quienes, tras 20 días de arduo trabajo y consultas públicas, lograron sancionar la Ley por unanimidad.

VTV