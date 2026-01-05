Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, juró este lunes como presidenta encargada de Venezuela, luego de que el pasado sábado el mandatario Nicolás Maduro fuera secuestrado por Estados Unidos durante una ilegal operación militar en territorio venezolano.

“Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde”, expresó Rodríguez tras prestar juramento ante el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Durante el acto, la ahora mandataria encargada manifestó su dolor por la detención de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, y aseguró que el país atraviesa un momento de profunda afectación institucional y humana.

“Vengo con dolor, por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, afirmó, al tiempo que calificó el hecho como un secuestro ejecutado por una potencia extranjera.

Rodríguez sostuvo que el presidente Maduro y la primera dama son “dos héroes” que permanecen como rehenes en Estados Unidos, y reiteró el compromiso del Estado venezolano con la defensa de la soberanía nacional y la restitución del orden constitucional.

T/CO