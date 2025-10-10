Delcy Rodríguez: “La ‘transición verde’ del Norte Global es una farsa colonialista”

Durante su intervención en el Congreso Mundial de la Madre Tierra, que se desarrolla en Caracas, la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este viernes lo que calificó como el “colonialismo ambiental” de las naciones industrializadas del Norte Global.

Rodríguez criticó la hipocresía de los países de altos ingresos frente a la emergencia climática, evidenciada con 2024 como el año más caluroso en 175 años. “Es una farsa esa transición verde, porque la transición verde la hacen a costa de los sacrificios del pueblo del sur, de los pueblos del sur”, enfatizó la alta funcionaria.

La Vicepresidenta explicó que la crisis climática no es responsabilidad equitativa de toda la humanidad. Con cifras precisas, señaló: “El uno por ciento de los más ricos del mundo solo necesitaron los 10 primeros días del año 2025 para consumir su parte del CO2… Solo le tomó 10 días para consumir lo que a una persona le corresponde en 1 año”.

Rodríguez argumentó que esta lógica no responde al “antroposeno”, sino al “capitaloseno”, un modelo económico capitalista depredador y antivida que concentra los costos ambientales en los más vulnerables.

Finalmente, hizo un llamado a la justicia ambiental y rechazó que los pueblos del Sur, responsables de la menor huella de carbono, carguen con los costos de la crisis climática, describiendo esta dinámica como una nueva y peligrosa forma de colonialismo.

T/CO