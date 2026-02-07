photo_4913439829714996058_y

Delcy Rodríguez lamenta partida física de la diplomática Nora Uribe Trujillo

Nacionales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, expresó su más profundo pesar ante la partida física de la política y diplomática venezolana Nora Uribe Trujillo, quien en vida fuera una pieza fundamental en la diplomacia soberana del país.

A través de su canal de Telegram, Rodríguez dedicó unas sentidas palabras para honrar la memoria de quien calificó como una “amiga entrañable” y una “voz incansable por Venezuela”.

Vale destacar que Uribe Trujillo desempeñó roles cruciales para el Estado venezolano; entre ellos estuvo al frente del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información y laboró como embajadora de Venezuela en varios países.

En ese sentido, extendió sus más sinceras condolencias a familiares y allegados, al reconocer en Nora Uribe a una mujer excepcional cuya entrega al servicio público deja una huella imborrable en la historia contemporánea de Venezuela.

“Fue siempre un reflejo de amor por la patria y compromiso con nuestro pueblo… Su legado en la comunicación, la diplomacia y la defensa de Venezuela prevalecerá por siempre entre nosotros. Paz a tu alma, querida Nora”, enfatizó la mandataria encargada.

 

VTV

