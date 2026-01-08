Delcy Rodríguez lidera despliegue del Obraton para la entrega de obras de infraestructura y servicios

La Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabeza este jueves una jornada de trabajo del Obraton para supervisar los avances en la inauguración y entrega de proyectos de alto impacto social en diversas entidades del país. Este despliegue, coordinado por la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, tiene como objetivo central la consolidación de los servicios esenciales y el fortalecimiento de la infraestructura pública para el vivir bien de los venezolanos.

La Presidenta Encargada inspecciona y pone en marcha importantes obras en los estados Miranda, Yaracuy y Carabobo. Esta jornada abarca sectores estratégicos como la optimización del sistema hídrico nacional, la recuperación de la red de vialidad terrestre y el acceso a viviendas dignas, políticas que representan los pilares de la protección social del Gobierno Bolivariano.

La actividad cuenta con la participación activa de los ministros de Atención de las Aguas, Transporte, y Hábitat y Vivienda, junto a los gobernadores de cada entidad, quienes han supervisado la ejecución de estas soluciones estructurales. Con estas acciones, la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez reafirma el compromiso del Ejecutivo Nacional con la eficiencia en los servicios públicos y el desarrollo integral de la Patria.

T/Prensa Presidencia