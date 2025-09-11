Delcy Rodríguez lideró el despliegue del «Plan Independencia 200» en el estado Sucre

El “Plan Independencia 200” resistencia activa y ofensiva permanente en Cumaná, estado Sucre, cuenta con 34 puntos especiales para garantizar el resguardo de la soberanía e integridad territorial de la nación, destacó la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien lideró el despliegue de las fuerzas de defensa.

“Hemos pasado revista. Nos acompañó el pueblo de Cumaná, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) y todo el sistema de Protección Civil (PC). Esta es la unión y fusión del pueblo para el resguardo de nuestras costas y arterias viales principales”.

Acotó que la Fachada Atlántica venezolana es de carácter estratégico para la nación en la defensa suprema del territorio Esequibo. “El mensaje es muy claro: el pueblo venezolano está activado por la paz y presto por la integridad territorial”, subrayó Rodríguez.

Considerando que los gobiernos de Guyana y de Trinidad y Tobago han dado señales que se apegan a las directrices de Washington, Rodríguez les aconsejó que lo tomarán con calma.

“Tómenlo con calma, no se atrevan ni se les ocurra prestarse a los planes perversos de una agresión contra el pueblo de [Simón] Bolívar”.

Aseguró que ambos gobiernos de países pertenecientes a la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) se han prestado para desestabilizar a todo el Caribe y al continente. Sin embargo, Delcy Rodríguez enfatizó que desde el oriente venezolano “estamos listos para la defensa de la región oriental de paz”.

T/CO con información de medios nacionales