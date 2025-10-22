Delcy Rodríguez lidero reunión con personal de Intevep y PDVSA a fin de robustecer el sector de hidrocarburos

La ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, lideró este martes un encuentro con el personal especializado del Instituto de Tecnología Venezolana de Petróleo (Intevep) y parte de la junta directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA), con el objetivo de robustecer el motor de hidrocarburos con experiencias científicas y tecnológicas.

Rodríguez resaltó, a través de una publicación en sus redes sociales, la labor que realizan los trabajadores de empresas del sector energético.

«Desde los 51 años que tiene en creación Pequiven, todos los productos que han desarrollado para el desarrollo en producción, en refinación, temas que no lo sabemos, pero el asfalto, las distintas innovaciones que este equipo humano de Intevep ha venido realizando y que se sabrán muy pronto. Hemos estado trabajando un plan para el presidente Maduro para que se puedan visualizar los productos de Intevep en el desarrollo del motor de los hidrocarburos», señaló la también vicepresidenta de la República.