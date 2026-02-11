Delcy Rodríguez: El modelo de democracia participativa y protagónica está vivo en Venezuela

«Bajo ese espíritu comunal, Venezuela sigue avanzando con la firmeza de un pueblo organizado, construyendo desde las comunidades un país más soberano y próspero», así lo afirmó la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante la realización del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales en la Comuna «8 Raíces» ubicada en el sector Los Mecedores de Caracas.

Rodríguez destacó que el país cuenta con un «modelo de democracia participativa y protagónica que dirige la acción del Gobierno nacional, atendiendo directamente la voluntad de nuestro soberano».

Resaltó que este modelo es el que sustenta a Venezuela frente a cualquier adversidad, en donde todas «las instancias, desde el espacio más pequeño del territorio hasta el nivel nacional, están articuladas».

Asimismo, expresó que escuchar a los voceros del pueblo, quienes les mostraron la ejecución de los proyectos surgidos de las consultas populares y la gestión de los recursos de la comuna, es una expresión de «la transformación diaria del territorio, gracias al esfuerzo y compromiso de su gente».

F/VTV