Delcy Rodríguez: «No tenemos temor de asumir relaciones con EE.UU.»

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este viernes que a su país no le atemoriza entablar «relaciones» bilaterales con EE.UU., porque aun habiendo estado salpicados de dificultades a lo largo de su existencia, son nexos «históricos».

«Nosotros no tenemos temor a asumir relaciones con un país de este hemisferio, con EE.UU. Son relaciones históricas, que sostuvo incluso nuestro libertador Simón Bolívar. Son relaciones históricas, que han tenido contratiempos, sin duda, creo que por la incomprensión [por parte de la Casa Blanca] de la realidad política, económica y social de Venezuela», dijo la mandataria en una encuentro con miembros del Consejo Nacional de Economía Productiva.

En la víspera, manifestó que las autoridades venezolanas están conscientes de que los EE.UU. «son muy poderosos, que son una potencia nuclear letal», pero a pesar de esa diferencia de poder, Caracas está convencida de que es posible negociar en pie de igualdad.

«Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Sabemos. Y no tenemos miedo de encarar diplomáticamente, a través del diálogo político, como corresponde y resolver, de una vez y para siempre, esta contradicción histórica», argumentó, con referencia al contraste entre la doctrina monroísta que defiende el país norteamericano y el bolivarianismo venezolano.

