Delcy Rodríguez: «Nos encontramos en un proceso de trabajo y diálogo con EEUU, sin temor a encarar las diferencias

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ratificó la voluntad del Ejecutivo Nacional de priorizar el diálogo y la diplomacia como instrumentos esenciales para la convivencia internacional.

Durante la instalación del primer Consejo Federal de Gobierno (CFG) 2026, Rodríguez señaló que la administración mantiene canales de comunicación abiertos con los Estados Unidos: «Nos encontramos en un proceso de trabajo y diálogo con EE. UU., sin temor alguno a encarar las diferencias, desde las más sensibles hasta las más cotidianas, abordándolas estrictamente por la vía de la diplomacia», precisó.

En ese sentido, Rodríguez subrayó que esta postura responde a una visión histórica arraigada en el pensamiento de El Libertador: «Esta determinación nos ratifica como herederos de Simón Bolívar, quien concibió la soberanía frente a los ideólogos del monroísmo», afirmó. Asimismo, instó a fortalecer el ejercicio de la política exterior como una bandera de lucha irrenunciable, asegurando que, en la actualidad, «nos corresponde alzar esos principios mediante la diplomacia».

T/CO