Delcy Rodríguez presentó en la AN el proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2026

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, presentó este jueves en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2026 y el Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2026.

Acompañada del Consejo de vicepresidentes, del Poder Popular, de los voceros de las comunas, Rodríguez, refirió que el presupuesto es presentado en una coyuntura especial, en una Venezuela que está asediada, amenazada y agredida como nunca antes se ha visto en la historia.

Sin embargo, señaló que el crecimiento económico de Venezuela sigue siendo sostenido.

En su participación, Rodríguez solicitó ante la Asamblea Nacional un presupuesto que asciende el 5.022.968.785.870, el cual contempla las inversiones en diversas áreas destinadas a que se lleven a cabo los proyectos que serán direccionados por el estado comunal.

Rodríguez dijo que el 77,8% está destinado a la inversión social y precisó que se trata de concretar la felicidad del pueblo en su territorio.

Destacó que, a diferencia de los presupuestos de la Cuarta República, en los que la inversión social los consideraba gastos sociales que no superaban el 40 %. Mientras que el modelo actual prioriza el desarrollo social y la participación popular.

Recordó que, en 2024, la inversión social alcanzó el 77,4 %, en 2025 se sitúa en el 77,6 % y, para 2026, está prevista en el 77,8 %, con especial atención a las infraestructuras, la educación, la salud, la seguridad, la vivienda, la cultura, la comunicación, la ciencia y la tecnología.

La vicepresidenta destacó que la planificación incorpora la experiencia inédita de las consultas populares, a través de las cuales el Pueblo decidió directamente la orientación de los recursos. Hasta el momento, se han aprobado 33 mil 206 proyectos comunitarios, con una inversión total de 262 millones de dólares en sectores como el agua potable, el transporte, los espacios deportivos y los proyectos para jóvenes.

Rodríguez precisó: “Está prevista en este presupuesto la distribución de proyectos en el área económica con un 31 %, en Ciudad Humana para los servicios públicos y también en la Ley de Endeudamiento en un 19 %, en social 23 %, en política 10 %, en ecosocialismo 8,9 %, en geopolítica 1,6 % y en seguridad y defensa 5,5 %. Ahí están los proyectos que van a estar abarcados pero con una visión desde lo territorial y con una visión participativa y protagónica del pueblo venezolano”.

Por último, destacó que los proyectos de 2026 se centrarán en la Agenda Concreta de Acción, que incluye la educación, la vivienda, la electricidad, el agua, las obras públicas, el transporte y la defensa, como necesidades esenciales del Pueblo venezolano.

