Delcy Rodríguez: «Producción comunal es el motor estratégico del Reto Admirable 2026»

En el marco del despliegue territorial por la comuna José Félix Ribas en Antímano, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Dra. Delcy Rodríguez, anunció que la consolidación de los circuitos económicos comunales será el eje central de la gestión para el año 2026. La alta funcionaria definió este periodo como el del «Reto Admirable», orientado a blindar la soberanía alimentaria y la industria nacional.

Durante su recorrido por los circuitos productivos de la parroquia, la mandataria supervisó la operatividad de una textilera escolar, una planta potabilizadora de agua y un abasto comunal que distribuye productos a 56 bodegas del sector. «Todo esto es para que los circuitos económicos garanticen producción local, abastecimiento y, lo más importante, un precio justo, no especulativo», aseveró la Dra. Delcy Rodríguez.

Nuevo Estado Mayor Agroalimentario e Industrial

Como medida fundamental para dinamizar la economía real, la presidenta encargada informó la instalación del Estado Mayor Agroalimentario, Industrial y Comunal, el cual estará encabezado por el nuevo vicepresidente sectorial de economía, el licenciado Calixto Ortega. Este órgano tendrá la tarea de integrar la producción de las comunas en el sistema formal de distribución bajo tres objetivos estratégicos:

Desarrollo de las potencialidades nacionales: Impulso directo a la manufactura y el campo venezolano para garantizar alimentos a la población.

Apoyo a la industria nacional: Garantía de políticas públicas para que los industriales tengan la certeza de desarrollar su capacidad productiva.

Sustitución estratégica de importaciones: Fomento del ahorro de divisas mediante la promoción del sello «Hecho en Venezuela» para generar empleo y valor agregado.

«El ahorro de las divisas debe constituir la sustitución estratégica de importaciones; debe ser todo hecho en Venezuela, que generemos valor propio y encadenamientos productivos», puntualizó la Dra. Rodríguez. Finalmente, destacó que la estabilidad económica está intrínsecamente ligada a la defensa de la paz nacional y al fortalecimiento del poder popular organizado.

T y F/ Prensa Presidencial