Delcy Rodríguez: “Profecía autocumplida” de Kamla Persad tras ataques de EEUU en el Caribe

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, calificó como una “profecía autocumplida” las declaraciones de la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad, luego del asesinato de pescadores trinitarios en ataques realizados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el mar Caribe.

A través de su canal de Telegram, Rodríguez recordó que Persad había afirmado que “el Ejército de EEUU debería matarlos a todos”, en referencia a embarcaciones acusadas sin pruebas de narcotráfico. La vicepresidenta advirtió que estas acciones forman parte de un intento de Washington por alterar la paz en América Latina y el Caribe y subrayó la importancia de la unidad regional: “en la unión de nuestros pueblos está la garantía de paz”, escribió.

Rodríguez también respondió directamente a la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, señalando que las bombas que Persad había solicitado “también asesinaron extrajudicialmente a humildes ciudadanos de su país”. Además, enfatizó que Venezuela “lo advirtió: el gobierno de EEUU pretende alterar la paz del Caribe y América Latina”, destacando la necesidad de fortalecer la solidaridad y la unidad de los pueblos de la región para proteger la soberanía y la tranquilidad.

El incidente ha motivado que la Policía de Trinidad y Tobago iniciara una investigación, luego de confirmarse que dos ciudadanos de esa nación murieron en la embarcación atacada. El ataque más reciente, registrado el martes, dejó un saldo de seis tripulantes asesinados y se suma a al menos cuatro operaciones similares desde agosto, cuando Washington desplegó buques militares cerca de las costas venezolanas con el argumento de combatir el narcotráfico.

Lenore Burnley, madre de Chad Joseph, de 26 años y víctima del ataque, denunció ante AFP: “la ley del mar es que si ves un barco, se supone que debes detener el barco e interceptarlo, no solo volarlo”, cuestionando la actuación de la administración estadounidense y reforzando la gravedad de los ataques sobre civiles inocentes.

T/CO