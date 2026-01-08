Delcy Rodríguez propone «Ley para sanar heridas del extremismo» para la tranquilidad y paz nacional

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles al Parlamento venezolano promover una «Ley para sanar las heridas del extremismo», con el objetivo de fomentar la paz y la conciencia política, económica y social.

Durante el acto oficial de notificación del inicio del periodo legislativo 2026-2031, Rodríguez destacó la necesidad de un instrumento jurídico que garantice la tranquilidad social:

«Una ley que permita a los venezolanos y a las venezolanas tener conciencia absoluta de lo que significa la paz para un país, de lo que significa la tranquilidad política, económica, social, de lo que significa la convivencia», expresó.

La mandataria puntualizó que «no se pueden permitir expresiones sociales, políticas, económicas, extremistas ni fascistas», que han derivado «situaciones muy peligrosas para el país», por lo que, instó a tener programas de paz y convivencia en todos los sectores de Venezuela.

Explicó que los factores extremistas han «comprometido la independencia y soberanía nacional al arrodillarse ofreciendo nuestro país y nuestras riquezas».

Rodríguez llamó a todos los actores políticos que hacen vida en el país para que «en conjunto y en unión, avancemos hacia una dirección, a sanar lo que han sido las consecuencias del extremismo y del fascismo en Venezuela».

«Hay que sanar esas heridas que tiene nuestra sociedad», aseguró la presidenta encargada haciendo referencia al ataque militar perpetrado por Estados Unidos el pasado 3 de enero contra el país que secuestró al jefe de Estado, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores, hecho que, de acuerdo a la funcionaria, fue impulsado, solicitado, apoyado y respaldado por el extremismo y el fascismo venezolano.

F/Globovisión