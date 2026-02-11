Delcy Rodríguez recibe en Miraflores al presidente de la CAF para fortalecer alianzas

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, sostuvo un importante encuentro con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, con el objetivo de estrechar los lazos de cooperación técnica y financiera.

Durante la reunión, ambas autoridades se centraron en revisar la agenda conjunta que sostiene el país con esta institución, orientada fundamentalmente hacia el desarrollo sustentable.

Venezuela no es solo un socio estratégico, sino uno de los países fundadores de la institución. Las relaciones multilaterales entre la nación y el organismo ya cumplen más de cinco décadas.

Bajo esta premisa de fraternidad histórica, el Gobierno Bolivariano ha ratificado en los últimos años su plena disposición de trabajar en conjunto con esta institución, al priorizar siempre el beneficio y bienestar de los pueblos.

La CAF es una institución financiera multilateral comprometida con el desarrollo sostenible y la integración regional, enfocada en mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños.

VTV