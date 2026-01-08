Delcy Rodriguez recibe notificacion sobre el inicio del nuevo periodo constitucional en Venezuela

En el Salón Simón Bolívar del Complejo Miraflores, Caracas, se llevó a cabo un acto solemne en el que la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, recibió la notificación oficial del Poder Legislativo sobre el comienzo del sexenio constitucional 2026-2031.

La ceremonia, sustentada en los principios de la Constitución, simboliza el inicio de una nueva etapa parlamentaria tras la instalación de la Asamblea Nacional (AN) el pasado 5 de enero. La sesión inaugural fue conducida por el diputado de mayor edad, Fernando Soto Rojas, conforme al reglamento interno de debates.

La junta directiva de la AN para el primer año legislativo quedó conformada por Jorge Rodríguez como presidente, Pedro Infante en la primera vicepresidencia y Grecia Colmenares en la segunda. En la secretaría fue designada María Alejandra Hernández Aldana, mientras que la subsecretaría recayó en José Omar Molina.

El acto contó con la presencia de los vicepresidentes sectoriales del Ejecutivo y una amplia representación parlamentaria. Por el Gran Polo Patriótico asistieron los diputados Nicolás Maduro Guerra, Tania Díaz y Rodbexa Poleo. En representación de la oposición participaron Timoteo Zambrano (Cambiemos), Bernabé Gutiérrez (AD), José Brito (Primero Justicia), Stalin González (UNT) y Antonio Ecarri (Lápiz).

Como primera medida de este nuevo ciclo, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Parlamento procedió a la juramentación de Delcy Eloína Rodríguez Gómez como presidenta encargada. La dirigente asume la conducción del Ejecutivo Nacional ante la ausencia forzada del mandatario constitucional, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, con el propósito de garantizar la continuidad institucional y la defensa integral de la Nación.

