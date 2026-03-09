Delcy Rodríguez: Récord de participación en la primera Consulta Popular de 2026

En una jornada marcada por la celebración del Día Internacional de la Mujer, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela , Delcy Rodríguez Gómez, celebró el éxito de la primera Consulta Popular Nacional de 2026.

A través de un contacto telefónico transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria encargada destacó que el proceso electoral ha roto el récord de participación.

“Hemos tenido una participación histórica en la primera Consulta Popular de 2026, donde los venezolanos y las venezolanas fueron a seleccionar los proyectos de su preferencia por la Ciudad Humana y por la Economía Productiva”, afirmó.

Durante su mensaje, extendió un reconocimiento especial al pueblo venezolano, así como a las comunas y circuitos comunales por su despliegue y compromiso en esta jornada.

La jefa de Estado encargada, también valoró el esfuerzo logístico detrás de la jornada, al felicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) por la efectiva ampliación de los centros y la infraestructura de votación. Asimismo, agradeció la atención del Plan República.

Para Rodríguez Gómez, el éxito de la consulta es un reflejo de la identidad nacional actual y de la capacidad de autogestión de los sectores populares

“Creo profundamente en esta Venezuela, es una Venezuela que se encuentra en la comunidad, es una Venezuela que desde lo colectivo construye para su bienestar”, resaltó con convicción.

Al cierre de su intervención, hizo un llamado a mantener la cohesión y el protagonismo político en las decisiones del Estado. “¡Arriba Venezuela! Sigamos participando por la vida política y nacional en unión: ese es el camino de nuestra patria”.

VTV