Delcy Rodríguez reestructura el Gabinete diplomático: Nuevos nombramientos en Cancillería

En la reestructuración del gabinete diplomático, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó a Andrea Corao Faria como la nueva Viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía.

A través de su canal de Telegram, la mandataria encargada resaltó la preparación técnica y política de la funcionaria, asegurando que su «compromiso y capacidad fortalecerán nuestra diplomacia». Corao Faria tendrá la responsabilidad de gestionar las alianzas con regiones que representan ejes estratégicos para el crecimiento económico y político de la nación.

Rodríguez enfatizó que esta designación es clave para la arquitectura de las relaciones internacionales del país, orientada a «seguir consolidando la defensa de la soberanía y la cooperación solidaria entre los pueblos hermanos». Bajo esta premisa, la nueva viceministra liderará la agenda de intercambio comercial y político con potencias emergentes y aliados históricos en el continente asiático y las regiones del Golfo.

Oliver Blanco como el nuevo Viceministro para Europa y América del Norte

En un movimiento orientado a ampliar los canales de interlocución diplomática, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó a Oliver Blanco como el nuevo Viceministro para Europa y América del Norte.

La mandataria encargada resaltó el perfil del nuevo funcionario, describiéndolo como un «joven venezolano de las relaciones internacionales» que, a pesar de su «militancia partidista opositora», ha demostrado un sentido de Estado y pertenencia nacional. Rodríguez subrayó que su incorporación responde a la voluntad de sumar diversas visiones en beneficio de la nación, afirmando que «Venezuela se servirá de su compromiso y profesionalismo».

Asimismo, la Presidenta encargada destacó que esta designación ratifica la política de apertura y renovación generacional del Ejecutivo. «Los jóvenes siguen teniendo espacio relevante en la vida nacional», enfatizó Rodríguez, señalando que la formación técnica y el compromiso con el país son los ejes rectores para asumir estas responsabilidades de alto nivel.

Con este nombramiento, el despacho de Relaciones Exteriores busca dinamizar la agenda transatlántica, priorizando el diálogo constructivo y la defensa de los intereses nacionales ante los centros de poder en Europa y Norteamérica.

Mauricio Rodríguez como el nuevo Viceministro para América Latina

Rodríguez también anunció el nombramiento de Mauricio Rodríguez como el nuevo Viceministro para América Latina, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

La mandataria encargada resaltó las credenciales del funcionario, destacando que su llegada al cargo responde a una «destacada trayectoria y profesionalismo» dentro del servicio público y la gestión política.

Precisó que la gestión del nuevo viceministro tendrá como eje central el dinamismo de la política exterior, orientado a impulsar «la paz y la integración, así como a consolidar los lazos estratégicos con las naciones de la región».

Asimismo, la Presidenta encargada subrayó que este nombramiento busca profundizar la unión de los pueblos latinoamericanos, bajo un esquema de diplomacia activa fundamentado estrictamente en el «respeto mutuo y la cooperación fraterna». Con esta designación, el Ejecutivo Nacional ratifica su compromiso con la arquitectura de integración regional y la resolución pacífica de las diferencias en el continente.

T/CO con información de YVKE