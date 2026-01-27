Delcy Rodriguez: Reforma de la Ley de Hidrocarburos podrá captar importante inversión internacional y nacional

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, aseveró que con la Reforma de la Ley de Hidrocarburos el país podrá captar importantes flujos de inversión internacional y nacional y entrar en una nueva etapa de crecimiento para garantizar el futuro y la felicidad social y económica del pueblo venezolano.

Durante la presentación del proyecto de reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos ante el sector empresarial realizada este lunes en la sede de Pdvsa La Campiña en Caracas, Rodríguez precisó que se trata de una normativa respetuosa de la soberanía venezolana y de sus principios, que incorpora nuevos modelos de gestión que se incluyeron en la Ley Antibloqueo y resultaron exitosos, dijo al referirse a las Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos (CPP) los cuales, asegura, que permitirán al país iniciar el camino para convertirse en un gran productor y referente mundial en materia petrolera.

Los CPP son ya famosos en el mundo, son un modelo de gestión contemplados para la explotación y producción petrolera y de gas que están contemplados en la Ley antibloqueo, una ley que surgió de nuestra realidad, como país bloqueado ilegal e ilegítimamente», dijo.

“Tenemos que pasar de ser el país con las reservas más grandes del planeta, a ser un gigante productor. Que Venezuela sea un gigante al lado de Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita. Que seamos gigantes productores de petróleo, porque ya basta solo del título de tener las mayores reservas y que eso no se traduzca al desarrollo para Venezuela, ya basta de eso, la historia a veces nos empuja”, sentenció.

También mencionó otro modelo creado más recientemente, denominado Alianzas Técnicas Financieras (ATF), que fue aprobado por el presidente Maduro el año pasado, así como las denominadas Alianzas de Servicios, respetando los principios y la soberanía energética del Estado, fuimos construyendo modalidades de gestión que permitieran la producción y la obtención de dividendos y de divisas para el país.

«Aquí no hay agendas ocultas, es un modelo que se ha venido ejecutando», dijo.

Recordó que el primer CPP que se firmó se realizó abril 2024 con la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) y tenía una producción de 23.000 barriles y en diciembre de 2025 la producción alcanzó 110.000 barriles y Venezuela cerró el año con produciendo 1.200.000 barriles cuando amaneció con un bloqueo naval.

El modelo Chevron tuvo su base en la Ley antibloqueo. Es el mismo concepto CPP aplicado a un acuerdo con esta empresa que le ha permitido que hoy alcance la producción más alta en los últimos 25 años en Venezuela. «Y Chevron tiene un siglo en el país», acotó.

«La realidad nos está hablando y por ello estamos consolidando los principios que en el año 2002 motivaron la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y estamos incorporando los modelos exitosos en esta coyuntura para Venezuela», comentó.

Informó que actualmente existen 29 Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos (CPPH) suscritos en el país. «El año pasado la inversión fue casi de 900 millones de dólares y para este año 2026 se estima una inversión de 1.400.000 de dólares. En las 44 empresas mixtas que tenemos, igual. Son modelos que confluyen con un objetivo común, convertirnos en un gigante productor de petróleo».

Aseguró que Venezuela actualmente registra su mayor pico de reservas, lo que representa un hito significativo para la industria energética nacional.

La presidenta encargada aseguró que el compromiso fundamental del Gobierno es garantizar el futuro y la felicidad social y económica del pueblo venezolano. Subrayó que, pese a más de una década de bloqueo ilegal, Venezuela mantiene un sector privado articulado con las empresas del Estado dentro de una política común, lo cual calificó como un logro digno de reconocimiento.

Rodríguez insistió en que esta propuesta de reforma de ley es respetuosa de la soberanía y principios, que incorpora todos estos nuevos modelos «para que el país se convierta en un gigante productor de petróleo», machacó.

Destacó que la Agencia Internacional de Energía alertó que el 80% de los yacimientos del planeta están agotados y en declive y que Venezuela es el único país que posee campos verdes sin explotar.

Agregó que la Opep ha señalado que para el año 2050 habrá una demanda de 123.000.000 de barriles diarios y que para alcanzar esa cifra hay que empezar a invertir 18 trillones de dólares. «Con esta reforma esperamos captar importantes flujos de inversión nacional e internacional».

