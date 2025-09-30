Delcy Rodríguez resalta papel estratégico de África en el futuro energético mundial

La vicepresidenta Ejecutiva y ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, participó este martes de manera virtual en la Semana Africana de la Energía 2025, evento que se desarrolla en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre.

Durante su intervención, subrayó la importancia de África como actor clave en los mercados energéticos globales, destacando que el continente posee el 7,8% de las reservas mundiales de energía y aporta el 8% de la producción diaria de petróleo.

Rodríguez insistió en que África no solo tiene un papel relevante en el presente, sino que será “el gran motor de la ola de la demanda energética del futuro”. En este marco, llamó a estrechar lazos de cooperación entre África y Venezuela, país con las mayores reservas probadas de crudo en el planeta, para avanzar en estrategias conjuntas que fortalezcan la soberanía y el desarrollo energético.

La vicepresidenta también cuestionó las marcadas desigualdades entre el norte y el sur global, advirtiendo que no es sostenible mantener brechas tan profundas en el acceso y la distribución de recursos energéticos.

En este sentido, planteó la necesidad de impulsar un modelo más equilibrado y justo que permita a los pueblos beneficiarse de manera equitativa de sus riquezas naturales.

Finalmente, Rodríguez apeló a la historia y a los vínculos culturales que unen a Venezuela con África, a la que definió como “madre común”.

En su mensaje, invitó a trabajar unidos en un mismo objetivo estratégico que garantice que las capacidades energéticas de ambas regiones se traduzcan en prosperidad y bienestar para sus pueblos.

T/CO