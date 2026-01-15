Delcy Rodríguez rinde homenaje a jóvenes caídos durante su Mensaje Anual ante la AN

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, abrió su Mensaje Anual 2026 ante la Asamblea Nacional con un llamado a rendir homenaje a los jóvenes que murieron en combate durante los hechos ocurridos la madrugada del 3 de enero, al enfrentar lo que calificó como una agresión invasora contra el país.

“Pido un minuto de aplausos para nuestros jóvenes que murieron en combate ante el agresor invasor. Honor y gloria a nuestros jóvenes que combatieron en la madrugada del 3 de enero de 2026, abrieron una nueva página en la historia”, expresó desde el hemiciclo legislativo.

Durante su intervención, Rodríguez destacó el simbolismo de la flor colocada en la silla de Cilia Flores, al señalar que representa a las mujeres venezolanas presentes en todo el territorio nacional. En nombre de los familiares de las víctimas, exhortó a transformar el dolor en esperanza y en trabajo sostenido por el país. “La esperanza no debe ser borrada por nada ni nadie. Somos un todo”, afirmó.

La mandataria también evocó la figura de Jorge Antonio Rodríguez, a quien señaló como ejemplo de dignidad y compromiso revolucionario, al tiempo que resaltó la unidad alcanzada en la defensa de Venezuela frente a las adversidades.

Rodríguez recordó el carácter optimista del presidente Nicolás Maduro, subrayando su confianza permanente en el pueblo trabajador y su fe en Dios aun en las coyunturas más difíciles. “En los peores problemas el presidente Maduro siempre tenía una sonrisa y la creencia en Dios que nos brinda su protección”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reafirmó que la actuación del Poder Legislativo y del pueblo venezolano está guiada por la Constitución Bolivariana, tanto en los momentos de gloria como en los de dificultad.

“Siempre tendremos patria. Defenderemos la independencia, la soberanía, nuestra identidad y nuestro territorio, junto al pueblo, para ofrendarle a nuestros hijos y nietos un futuro de paz”, expresó, al cerrar la sesión con un llamado a la unidad nacional.

T/CO