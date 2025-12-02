Delcy Rodríguez: “Se hará justicia contra quienes contribuyeron al robo de CITGO”

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este martes a los integrantes de las juntas “Ad Hoc” de CITGO de haber participado activamente en el “robo y la expoliación” de la filial petrolera, al actuar —según afirmó— en alianza con gobiernos extranjeros para apropiarse de un activo clave del país.

Rodríguez sostuvo que estos grupos, impuestos fuera del marco constitucional venezolano, facilitaron la entrega de recursos estratégicos y reiteró que enfrentarán consecuencias legales. «El gobierno venezolano, el de verdad, el legítimo, el constitucional, hará justicia y los responsables pagarán ante la justicia venezolana», expresó, advirtiendo además que habrá “responsabilidad internacional” para los países que respaldaron dichas maniobras.

Entre los señalados, la vicepresidenta mencionó a miembros de distintas juntas creadas entre 2019 y 2025, incluida la presidida por Luisa Palacios y otros nombres que se repiten en varios períodos, como Carlos Jordán, José Ramón Pocaterra, Ángel Olmeta y Luis Justin. Rodríguez agregó que varios de ellos «han estado históricamente vinculados a acciones contra la industria petrolera nacional, incluido el sabotaje de 2002».

Las juntas denunciadas abarcan cuatro etapas: la de 2019-2020, seguida por la de 2021-2022, y dos grupos correspondientes a 2024-2025, cuyos integrantes —según el Ejecutivo— habrían asumido decisiones que facilitaron la pérdida de control sobre CITGO durante litigios internacionales.

Rodríguez insistió en que la recuperación de CITGO es una prioridad del Estado venezolano y que el país agotará todas las vías jurídicas, tanto internas como externas, para revertir lo que calificó como un “saqueo planificado”. Subrayó que las acciones judiciales avanzarán “hasta sus últimas consecuencias”.

El gobierno venezolano reiteró que continuará denunciando estas actuaciones ante organismos multilaterales, bajo el argumento de que se trató de una operación coordinada para despojar a la nación de un activo fundamental de su industria energética.

