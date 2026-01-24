Delcy Rodríguez solicitará a Volker Türk verificar lista de excarcelados en el país

En un paso firme hacia la transparencia institucional y la responsabilidad política, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que solicitará formalmente a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por Volker Türk, la verificación de la lista de personas excarceladas en el país.

La jefa de Estado encargada informó que el próximo lunes 26 de enero sostendrá una llamada telefónica con el Alto Comisionado Türk, como un espacio de diálogo en el que se abordarán diversos temas de interés nacional.

En este contexto, subrayó: «Ahí le voy a pedir que, a través de esa oficina, se verifiquen las listas de excarcelados en Venezuela».

Rodríguez hizo un llamado a la ética y a la madurez en el debate público, al rechazar el uso de noticias falsas que han afectado la paz social.

Con firmeza, la mandataria encargada expresó: “Ya basta de mentir, ya basta de mentirle al pueblo venezolano, nos ha llevado a un costo altísimo para los niños, para las niñas, para nuestra juventud, para quienes tuvieron que sufrir el horror de una agresión militar externa, no más mentiras para nuestro país”.

Asimismo, la jefa de Estado exhortó. «Debe haber responsabilidad en el ejercicio de la política, basta de mentir al pueblo a través de las redes sociales, que buscan sembrar mentiras, odio y muerte».

VTV