Delcy Rodríguez: “Venezuela enfrenta una de las campañas mediáticas más poderosas contra su dignidad”

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió que el país es víctima de una campaña mediática sin precedentes destinada a empañar su imagen, desvirtuar su dignidad y desconocer su historia como nación libre e independiente.

Durante un encuentro con el cuerpo diplomático y el secretario del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Jorge Rodríguez, destacó que esta estrategia busca generar una guerra psicológica contra la población.

La vicepresidenta subrayó la participación activa de distintos sectores de la sociedad venezolana en la defensa del país, incluyendo diputados de diversos partidos políticos, universidades, científicos, movimientos sociales y sectores empresariales, tanto públicos como privados.

“Hemos confluido en un solo camino que es el camino de la paz de Venezuela, el camino de la unión nacional por el país. Tenemos una Venezuela compacta, unida”, expresó Rodríguez, resaltando la importancia de la cohesión nacional para enfrentar los desafíos mediáticos y políticos que atraviesa la nación.

La alta funcionaria reiteró que la unidad y la colaboración de todos los sectores son esenciales para preservar la soberanía y consolidar la estabilidad del país frente a las agresiones externas e internas.

T/CO