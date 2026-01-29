Delcy Rodríguez: Venezuela ratifica liderazgo en la lucha antidrogas con cifras récord de incautación

Este miércoles, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, destacó la eficiencia operativa de la fusión popular-militar-policial, calificando a los organismos de seguridad ciudadana y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como una «campeona» en el combate frontal contra el narcotráfico.

A su vez, resaltó que esta articulación estratégica ha permitido asestar golpes contundentes a las estructuras criminales, consolidando la soberanía territorial y la protección de la paz interna.

En este sentido, Delcy Rodríguez detalló que durante el balance de gestión, se informó que en el año 2025 se logró la incautación de más de 65 toneladas de sustancias ilícitas en todo el territorio nacional.

Aseguró que estas cifras demuestran el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y vigilancia. Igualmente, ratifica el compromiso del Estado venezolano en el cumplimiento de los tratados internacionales de lucha contra el tráfico de drogas.

Por último, la Presidenta Encargada destacó que, actualmente, la tendencia de operatividad se mantiene en niveles óptimos.

Al mismo tiempo, informó que en apenas lo que va del año 2026, los organismos de seguridad ya reportaron la incautación de casi 8 toneladas de estupefacientes, reafirmando así la vigilancia permanente sobre las rutas y plataformas que pretenden ser utilizadas por grupos irregulares.

