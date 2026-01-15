Delcy Rodríguez: «Venezuela tiene derecho a relaciones con China, Rusia, Cuba, Irán y EE.UU.»

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este jueves el derecho soberano que tiene su país de mantener sus relaciones con China, Rusia, Cuba, Irán e incluso EE.UU.

«Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo, y con los EE.UU. también», expresó Rodríguez durante su intervención en el mensaje anual a la Nación, que se produce de forma inédita debido al secuestro perpetrado por EE.UU. contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

Rodríguez señaló que su país actualmente se encuentra «en medio de una agresión y de una feroz amenaza», por lo que su Gobierno, bajo las directrices del presidente, Nicolás Maduro, viene «moldeando lo que debe ser una cooperación energética, basada en la decencia, la dignidad y la independencia».

«Que las constricciones en la política interna y las constricciones que buscan dominar nuestra política externa, se disipen definitivamente», añadió Rodríguez, quien recordó que la invasión militar de las tropas estadounidense el pasado 3 de enero, que incluyó masivos bombardeos contra el territorio venezolano, dejaron más de 100 víctimas fatales.

En su presentación, también afirmó que Venezuela tiene un plan para el año 2026, con el objetivo de seguir avanzando por el desarrollo productivo del país.

“Hicimos plan y tenemos plan para el año 2026, que la esperanza de nuestro Pueblo no sea borrada por nada ni por nadie”, manifestó al destacar que el mismo fue escrito junto al presidente de la República, Nicolás Maduro, y le puso como nombre “Reto Admirable”, inspirando en la Campaña Admirable del Libertador Simón Bolívar.

Enfatizó que el plan tiene líneas muy claras con el objetivo “de mantener los niveles de producción de nuestra Patria, que hoy alcanzan un 99% de abastecimiento, para mantener los niveles de crecimiento en la agroindustria en los vegetales, en los cereales, en la pesca y en la proteína animal, que superó en el producto interno bruto un 10%”.

Reafirmó que el Jefe de Estado a pesar de las dificultades, siempre tenía una sonrisa y “por delante la esperanza y la creencia profunda en Dios que nos brindaría y nos brinda su protección a cada paso”.

“En la peor de las coyunturas, entiéndase un bloqueo económico criminal como nunca ha conocido nuestra República, el presidente Maduro siempre me decía: confianza en el Pueblo, en las Comunas, en los Consejos Comunales, en los campesinos, en los pescadores, en los trabajadores de hidrocarburos, en la unión productiva de Venezuela”, apuntó.

T/CO