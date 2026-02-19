Delcy Rodríguez y Francis L. Donovan sostienen reunión en Caracas

En un movimiento clave para la estabilidad regional, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de América, general Francis L. Donovan, visitó Caracas para sostener una reunión con la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, el ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, y el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón.

Durante el intercambio, ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de unir esfuerzos frente a desafíos transnacionales.

En este sentido, los dos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral centrada en tres ejes fundamentales:

Lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en la región.

Combate al terrorismo.

Gestión y abordaje de la migración.

El encuentro ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes.

VTV