Delcy Rodríguez: Ya basta de órdenes de Washington sobre la política en Venezuela

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lideró un encuentro con más de dos mil trabajadores del sector hidrocarburos, desde la Refinería Puerto La Cruz, de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), ubicada en el estado Anzoátegui. Durante la actividad, subrayó que la prioridad del Gobierno Bolivariano es la defensa de nuestra patria, “y así lo dijimos, vamos cara a cara. Con el Gobierno de los Estados Unidos vamos a resolver nuestras diferencias, nuestras controversias históricas a través de la Diplomacia Bolivariana”.

‎”Vamos con espíritu de grandeza, de dignidad y de honor. Vamos a la batalla diplomática frente a frente y le hemos dicho: No tenemos miedo, ¡Ya basta de las órdenes de Washington sobre lo político en Venezuela! (…) ¡Ya basta de potencias extranjeras! Le ha costado muy caro a esta República tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo”, expresó.

Asimismo, aseguró que Venezuela está dispuesta a hablar en el marco del respeto, pero “quienes busquen el daño y el mal, que sean completamente rechazados y separados de la vida nacional de esta patria”.

Finalmente, reiteró que quienes “han pedido bloqueos, invasión y que cayeran las bombas sobre nuestro territorio, contra nuestra integridad territorial, no merecen nuestro gentilicio, nuestra identidad y muchísimo menos el reconocimiento del pueblo venezolano.

VTV