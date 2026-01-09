Delegación del Departamento de Estado de EE. UU. llega a Caracas y se inicia diálogo exploratorio

Este viernes arribó a Caracas una delegación del Departamento de Estado de Estados Unidos para realizar “evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática”, informó el Gobierno venezolano a través de un comunicado oficial.

De manera paralela, las autoridades venezolanas anunciaron el envío de una comitiva de diplomáticos a Washington, como parte de un proceso de acercamiento bilateral entre ambos países.

El Gobierno Bolivariano precisó que se trata de un proceso exploratorio de carácter diplomático, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en Caracas y Washington, así como a la construcción de una agenda de trabajo basada en intereses comunes.

En el comunicado, Caracas subrayó que este acercamiento también tiene como objetivo “abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores”, hechos que califica como una grave violación del derecho internacional.

Las autoridades venezolanas reiteraron que este diálogo se desarrolla en un contexto de defensa de la soberanía nacional y del respeto a los principios del derecho internacional.

El Gobierno afirmó que continuará informando sobre los avances de este proceso diplomático en la medida en que se produzcan nuevos desarrollos.

T/CO