Delegación venezolana de billar compiten en Indonesia

Los billaristas Mirjana Grujicic y Javier Martínez representan a Venezuela en el Predator Billiard Series, un evento internacional que se realizará desde este martes al 11 de octubre en el The Westin Resort Nusa Dua, en Bali, Indonesia.

El torneo reúne a los 96 mejores jugadores del mundo en la categoría masculina y a los 64 mejores billaristas de la categoría femenina.

En esta nueva cita internacional los venezolanos buscarán seguir escalando posiciones en el ranking de la World Pool Billiard Asociation.

Martínez fue campeón panamericano de Bola 9 en el año 2024 en Buenos Aires, Argentina, y Grujicic es la actual campeona de Bola 10 en el Panamericano disputado en Tegucigalpa, Honduras

Desafío mundial

En su primer desafío, Grujicic enfrenta a la actual campeona mundial de Bola 8, la filipina Rubilen Amit, mientras que el carabobeño Martínez aún esta espera por el sorteo de grupos para saber su rival.

