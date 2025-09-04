La delegación venezolana de boxeo abre batalla en Mundial de Liverpool

La delegación venezolana de boxeo ya tiene definidos a sus rivales para la primera ronda de este juevesn en el Mundial de la World Boxing Championships, que se celebrará en la ciudad de Liverpool, Inglaterra. Los criollos enfrentarán en sus compromisos iniciales a fuertes rivales en categorías donde se concentran algunas de las principales potencias del boxeo olímpico.

Estreno internacional

En la categoría femenina -51 kg, la venezolana Irismar Cardozo debutará frente a Natalia Kuczewska de Polonia. La ganadora se enfrentará en segunda ronda a la turca Buse Naz Cakiroglu, actual medallista olímpica y campeona de Europa.

Los -57 kg tendrán a la olímpica Omailyn Alcalá debutando en este certamen internacional ante la canadiense Mary Al Ahmadieh. En caso de avanzar, podría medirse en segunda ronda a la experimentada turca Esra Yildiz Kahraman, sembrada como favorita del grupo.

Krisandy Ríos, representante nacional en la división -60 kg, chocará contra la neerlandesa Maud van der Toorn. De superar esta primera prueba, se vería las caras con la escocesa Niamh Mitchell, en búsqueda de los octavos de final. Finalmente, Génesis Palma (65 kg) chocará con Angie Valdés de Colombia.

Solórzano al ring

Por los masculinos, Wilson Solórzano (-55 kg) subirá al cuadrilátero para topar guantes con el Iraní, Mehdi Kazemi, a quien debe derrotar para acceder a los cuartos de final. Por último, Diego Pereira (80 kg), se medirá en un duelo contra el húngaro Pylip Akílov.

Los seis púgiles venezolanos buscarán avanzar lo más lejos posible en esta cita mundialista que reúne a los mejores exponentes de 29 países en cada división. Además de la experiencia internacional, el torneo servirá para sumar puntos en el ranking y preparar el camino hacia los próximos Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 y las instancias clasificatorias rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

F/ Prensa Mindeporte