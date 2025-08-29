La delegación venezolana de canotaje con sobresaliente actuación en Campeonato Panamericano

La delegación venezolana de canotaje cosechó una medalla de oro, dos de plata y cuatro de bronce en el Campeonato Panamericano y Sudamericano Senior y Juvenil 2025, disputado en Asunción, Paraguay, del 25 al 29 de agosto.

Esta actuación consolida el renacer del canotaje venezolano en el ámbito internacional, fruto del trabajo realizado por la Federación Venezolana de Canotaje con el apoyo del Ministerio del Deporte en la formación de atletas desde las categorías inferiores.

Dupla de oro

La dupla conformada por César Iglesia y Luis Guerra se alzó con la medalla de oro en la prueba C2 500 metros, al detener el cronómetro en 1:46.35. Los escoltaron los argentinos Aramis Sánchez y Santiago Piedras (1:46.58), mientras que el tercer puesto fue para los hermanos paraguayos Christian y Alan Sola (1:47.18).

En la modalidad K1 femenino 500 metros, Yoselin Canache se adjudicó la medalla de plata con un tiempo de 2:03.56, detrás de la argentina Brenda Rojas, campeona con 1:59.02, y por delante de la chilena Daniela Castillo, quien completó el podio con 2:05.12.

Por su parte, la experimentada Angélica Jiménez logró el bronce en la prueba K1 500 metros, al registrar 4:37.36. El oro lo consiguió la argentina María Garro (4:31.82), seguida de la chilena Mira Toro (plata, 4:36.48).

César Iglesia volvió a subir al podio al obtener el tercer lugar en C1 1000 metros, con un tiempo de 4:21.58. La prueba fue dominada por el chileno Matías Jiménez (4:13.71), seguido por el argentino Santiago Piedras (4:19.66).

Nuevo podio

EL equipo masculino de K4 500 metros, integrado por Ulises González, Cristian Canache, Ray Acuña y Daniel Román, se colgaron la medalla de bronce al cronometrar 1:24.56. Argentina se llevó el oro (1:22.99), seguida por Chile con la plata (1:24.01).

En el K4 500 metros femeninos, la cuarteta conformada por Wullianny Canache, Angélica Jiménez, Mara Guerrero y Yoselín Canache, se adueñaron de la presea plateada con 1:41.51, detrás de las campeonas argentinas (1:37.94) y por delante de las chilenas, que se quedaron con el bronce (1:44.70).

Finalmente, la pareja de Mara Guerrero y Angélica Jiménez conquistaron la medalla de bronce en la prueba K2 500 metros femenino, con un tiempo de 1:52.31. El oro fue para Argentina (1:46.93) y la plata para Chile (1:52.31), en una final muy ajustada.

F/Prensa Mindeporte