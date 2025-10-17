La delegación venezolana de remo conquistó cuatro doradas en Guatemala

La delegación venezolana vivió con éxito la segunda jornada de competencias del Clasificatorio de Remo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se realiza en Petén, Guatemala, al conquistar cuatro medallas de oro.

El equipo nacional abrió el medallero el jueves con una destacada actuación en el doble par mixto, modalidad que debutó en esta edición del evento.

La dupla conformada por Keila García y Ricardo Mora se alzó con la primera medalla de oro para el país con tiempo de 7:11:87 imponiéndose ante las representaciones de Guatemala y República Dominicana.

Suazo brilló

Posteriormente, el éxito continuó con Naomi Suazo y Jaime Machado, quienes dominaron la prueba del doble sin mixto con tiempo de 8:13:53 para alcanzar otra medalla de oro para Venezuela al superar nuevamente a las duplas de República Dominicana (plata) y Guatemala (bronce).

Al mismo tiempo, en la modalidad cuatro sin femenino, el equipo conformado por Luisa Rodríguez, Rollos De Zairet, Naomi Soazo y Scarlet Álvarez, lograron el tercer lugar con un tiempo de 7:46:51, superadas por México en el primer lugar y Cuba en el segundo lugar.

Dos victorias

Asimismo, Kimberly Meneses conquistó el oro en el individual abierto (tiempo 8:31:43), mientras que José Güipe hizo lo propio en el single masculino abierto (tiempo 7:30:30).

El combinado nacional continuará su participación en las próximas finales con la mirada puesta en asegurar el máximo número de cupos posibles de clasificados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

F/Prensa Mindeporte