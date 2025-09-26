Delegados del ALBA-TCP realizarán misión especial por la paz en América Latina

«El futuro está amenazado y el ALBA-TCP, como siempre lo ha indicado así el Comandante Hugo Chávez y el Comandante Fidel Castro Ruz; debe ser la luz que pueda guiar a los pueblos del mundo», manifestó Peña que además, convocó a una gran conferencia por la paz en Latinoamérica y el Caribe como «espacio indispensable para responder a las amenazas que enfrentamos y respaldar la independencia».

En representación del organismo multinacional, el viceministro rechazó categóricamente el despliegue militar de los EE. UU. en el Caribe al introducir destructores, cruceros con misiles y submarinos nucleares. Además de condenar las ejecuciones extrajudiciales admitidas por Washington en el mar Caribe, los esfuerzos por el Gobierno norteamericano en convertir la zona de paz en una de militarización y conflicto; y la imposición de lógicas de guerra o dominación.

También, fue repudiado el informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que califica a Venezuela como país productor y de tránsito de drogas; documento que difiere de los reportes emitidos por la Organización de las Naciones Unidas y comprende los años entre 1999 y 2025 y de la Agencia Antidrogas de EE. UU. durante 2024 y 2025, donde se califica a Venezuela como irrelevante en el ámbito del narcotráfico.

Finalmente, se exigió el levantamiento del bloqueo impuesto por Washington contra Cuba, su exclusión de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo; el cese al genocidio perpetrado por Israel contra Gaza, así como la conclusión inmediata a la ocupación sionista.

T/VTV