Delegan tres tareas fundamentales a los CBBI para la nueva etapa de organización popular

Durante la juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, trazó tres (3) tareas fundamentales a todos los representantes de cada territorio, que forman parte de esta estructura revolucionaria, para continuar consolidando el proyecto bolivariano del Libertador Simón Bolívar y el Comandante Chávez.

En esta línea, el Jefe de Estado detalló cada uno de puntos que se deben cumplir a cabalidad para la nueva etapa de organización popular, y que se tienen que seguir afianzando en el camino del desarrollo integral, en las 235 mil calles del país:

Primera tarea: punto y círculo, para consolidar el equipo en las calles, y de esta manera detectar ¿cuántos simpatizantes y cuántas familias?, para establecer el círculo de trabajo del Comité Bolivariano de Base Integral en cada espacio territorial.

Segunda y gran tarea: preparación absoluta para la defensa integral de sus calles, de sus barrios y de sus comunidades, con una sola consigna «paz, paz, paz».

En este sentido, el Presidente destacó como el «plan paz, paz, paz en las calles», a este que este segundo punto tan importante para la tranquilidad de la Nación.

Como tercer y última tarea, instó al apoyo en la consolidación de todos los consejos comunales, circuitos comunales y comunas, para así garantizar todo el éxito en las próximas las elecciones del domingo 23 de noviembre en todas las comunidades del país.

Por tanto, el Líder revolucionario ha precisado que, con la conformación de los CBBI y el impulso de estas grandes tareas, se robustecerá la construcción de la Patria, con la solidaridad y amor que caracteriza a cada uno de los venezolanos que se mantiene en vanguardia para la defensa de la Nación.

T y F/Prensa Presidencial