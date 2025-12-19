Delta Amacuro culminó en la cima de la lucha en los Juegos Deportivos Nacionales Comunales

Delta Amacuro se convirtió en campeón de lucha en los Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025, tras culminar las competencias con un balance de cinco medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, en las acciones vividas en el gimnasio del Complejo Deportivo Paramillo.

En la lucha grecorromana masculina, división 27–30 kilogramos, el título fue para el deltano Carlos Luces, quien se quedó con la medalla de oro, mientras que el anzoatiguense Yunior Jiménez obtuvo la plata, y Christian Tillero (Sucre) junto a Luis Ruiz (Guárico) compartieron el bronce.

Por su parte, en la división 39–42 kilogramos, el mirandino Emanuel Liendo se alzó con el primer lugar, seguido por Aarón Sánchez (Yaracuy), ganador de la plata, y Enderson Villegas de Falcón junto al capitalino Daiberson Ramos completaron el podio con el bronce.

La categoría 46–49 kilogramos, la conquistó el deltano Sebastián Gómez quien venció en la final a Raibert de la Rosa del estado Sucre, mientras que Jahiko Requena (Aragua) e Ireángel Sierra (Caracas) compartieron el tercer lugar.

En la categoría grecorromana +55 kilogramos, el aragüeño Daniel Gutiérrez se proclamó campeón al adjudicarse la medalla de oro, escoltado por Leonardo Mendoza de Yaracuy, mientras que Cristian Oliveros y Starlin Cristóbal finalizaron con el bronce para los estados Carabobo y Falcón respectivamente.

Libre femenino

En lo que respecta a la lucha libre femenina, la división 24–27 kilogramos la dominó la carabobeña Yorgelis Colmenares, quien obtuvo la medalla de oro, seguida por Leoriannys Castillo de Sucre con la plata, mientras que Montserrat Páez (Caracas) y Andrelbis Pereda (Miranda) se colgaron el bronce.

Asimismo, en la división 36–39 kilogramos, Michelly Rodríguez (Barinas) se adjudicó la medalla de oro, Luisanny Tovar (Cojedes) logró la plata, mientras que Eriannis Caraballo (Sucre) y Daniela Escobar (Apure) completaron el podio con el bronce.

En la división 41–45 kilogramos, la deltana Andreína Peña conquistó la medalla de oro, mientras que la falconiana, Susej Álvarez se adjudicó la plata, y la barinesa Nathalya Flores de Barinas junto a la sucrense Yohanny Mendoza cerraron el cuadro de honor con el bronce.

Finalmente, en los +50 kilogramos, la mirandina Fabiani de Oliveira se llevó el primer lugar al vencer a Ruth Martínez (Delta Amacuro) y Edithmary Rodríguez (Anzoátegui) junto a Skarlet Pérez (Carabobo) compartieron el tercer lugar.

