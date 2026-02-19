Delta Amacuro mandó en lucha en el Campeonato Nacional sub-17: Tres medallas doradas

Delta Amacuro dominó la lucha libre en un muy disputado Campeonato Nacional Selectivo sub-17 al conquistar tres medallas doradas, seguida muy de cerca por Caracas y Sucre, que se llevaron dos títulos cada una en una justa que sirvió como para elegir a los atletas que representarán a Venezuela en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

La contienda se desarrolló en el gimnasio vertical Papelón Borges del Instituto Nacional de Deporte en Caracas, contó con la participación de 180 atleta provenientes de los 24 estados más Caracas

En la rama femenina, la deltana Nairet Sánchez conquisto la medalla de oro de la categoría de los 43 kg, relegando a la segunda casilla a la bolivarense Angélica Moreno. El bronce fue para la yaracuyana Sabrina Nevea y la aragüeña Merlis Linares.

En los 49 kg, la capitalina Asia Sánchez se impuso cómoda, escoltada por la amazonense Laura Blanco, completando el podio la anzoatiguense Nicol Urion y la apureña Aurora González con el bronce.

Asimismo, en la categoría de 57 kg, la falconiana Elianis Barrero conquistó el metal dorado, el plateado quedó en manos de la barinesa Nilsuany Guevara, y el bronce fue compartido por la aragüeña Viagny Velásquez y la deltana Lubraska Beria.

Figuera imponente

Adrianna Figuera se alzó con la medalla de oro en la división de los 65 kg, seguida por la cojedeña Luisnelis López. El metal broncíneo lo dividieron la capitalina Germis Sivira y la aragüeña Yotxoiree Áreas.

Finalmente, la deltana Perla Peña conquistó la categoría de los 73 kg, dejando la medalla de plata en manos de la portugueseña Jhos Kerlis Taveras. El bronce fue para la aragüeña Ruth Milanés y la barinesa Adrianny Tazo.

En el reglón masculino, la división de los 45 kg la dominó el deltano, Onel Tovar, seguido por el aragüeño Mariano Corro. El tercer peldaño lo compartieron el monaguense David Alcalá y el capitalino Gabriel Mendoza.

Rodríguez crecido

En los 51 kg, el apureño Leonardo Rodríguez se adueñó de la medalla de oro, relegando al capitalino Samuel Osdorgoitti a la segunda casilla. El bronce lo compartieron el sucrense Miguel Márquez y el deltano, Jandry Martínez.

En la categoría de 61 kg, el trujillano Wilfredo Rodríguez se llevó el oro, el metal plateado quedó para el barinés Yelhery Rodríguez, y el bronce recayó en el sucrense Ezequiel Lara y el falconiano Jean Gómez.

Por su parte, el sucrense Steven Padrón se hizo de la categoría de los 61 kg, seguido del deltano Omar Matheus. El metal broncíneo se lo llevaron el carabobeño Luis Tarache y el falconiano Javier Gómez.

Para finalizar la rama masculina, el capitalino Ricardo Pereira se colgó la medalla de oro en la división de los 90 kg, escoltado por el zuliano Luis Videz. La medalla de bronce la compartieron el carabobeño Irbraín Sarcos y el sucrense Samuel Cova.

F/Prensa Mindeporte