Denuncia Cabello: María Corina Machado lidera operación contra Venezuela

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, acusó a la líder opositora María Corina Machado de ser la jefa de una operación contra el país.

Durante una intervención en la Asamblea Nacional (AN), Cabello presentó material de guerra incautado en el estado Monagas y reiteró que los organismos de seguridad están desplegados a nivel nacional investigando los planes violentos.

Combate a las bandas criminales

Diosdado Cabello ratificó el compromiso del gobierno venezolano con la lucha contra las bandas criminales que buscan perturbar la paz.

Ante la Asamblea Nacional, Cabello recordó que el presidente Nicolás Maduro declaró el 2025 como el año contra las bandas y emitió una advertencia a todos los grupos criminales, asegurando que están «rodeados».

Complot por su lucha contra el narcotráfico

Diosdado Cabello denunció que Venezuela es víctima de un complot de la ultraderecha y del gobierno de Estados Unidos debido a su firme lucha contra el narcotráfico.

Desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional, el vicepresidente citó un informe de la ONU que declara a Venezuela como un territorio libre de cultivo y procesamiento de drogas.

«¿Por qué nos acusan? ¿Por qué el imperialismo habla de carteles en Venezuela si aquí no se siembra, no se procesa y no somos ruta y solo según el informe ( de la ONU) habla del 5% que intentan sacar por aquí y nosotros lo que le damos es palo cada vez que se asoman», dijo.

Subrayó que, en el informe presentado por la ONU, el 87% de la producción de drogas es transportada por el Pacífico y los países que tienen salida por esta zona son Colombia, Ecuador, Perú, entre otros.

Recordó que Venezuela este año, hasta la fecha, ha incautado más de 51 kilogramos de drogas provenientes de Colombia, al tiempo que anunció que próximamente se desvelarán otras detenciones vinculadas al narcotráfico.

«En este instante, en este mismo instante, están saliendo unos helicópteros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana al encuentro de una gente por un lugar de Venezuela, que creen que no las estaba viendo nadie, y sí los estábamos viendo con drogas», dijo.

