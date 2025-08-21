Denuncian a Javier Milei y familiares por presunto desvío de fondos en Argentina

Una denuncia penal fue presentada esta semana contra el presidente argentino, Javier Milei, su hermana Karina Milei, y los diputados Martín y Eduardo Menem, por presunta asociación ilícita destinada a desviar fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según la acusación, basada en audios divulgados recientemente, se habrían adjudicado contratos millonarios a la Droguería Suizo Argentina S.A., vinculada a la familia Menem, sin cumplir los procedimientos legales de licitación.

Los recursos estaban destinados a programas de asistencia para cerca de 1,5 millones de personas con discapacidad.

