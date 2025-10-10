Denuncias por violación y corrupción: quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú

El presidente interino que el Congreso peruano eligió para reemplazar a la destituida Dina Boluarte es José Jerí (38), un diputado de ultraderecha que hace cuestión de meses fue denunciado por «corrupción» y «violación» a una mujer.

Al enterarse de su designación, la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú denunció que “ningún funcionario con denuncias graves debería asumir la más alta representación del Estado” y exigió “no más impunidad en el poder”.

Jerí tiene 38 años, nació en Lima, es católico, vive en pareja sin estar casado y no tiene hijos. Desde 2013 está afiliado al derechista “Somos Perú”, donde desempeñó varios cargos y se postuló en varias elecciones para entrar a la Municipalidad de Lima, pero nunca fue elegido.

Se autodenomina “abogado y animalista”, es muy activo en las redes sociales. Consiguió una banca en el Congreso, pero como suplente del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020). Luego fue electo como presidente del Parlamento y hoy juró la primera magistratura a pesar de protagonizar dos escándalos:

Fue acusado de beneficiar a una empresa cuando integraba la Comisión de Presupuesto del Parlamento y a principios de años una mujer lo denunció por un “ataque sexual” junto con otro hombre, durante una reunión social en el distrito de Canta.

Jerí negó esta última acusación y fue sobreseído hace dos meses. A pesar de ello recibió cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos.

F/Pagina12